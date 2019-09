De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft zaterdag Iran beschuldigd van het aanvallen van oliefabrieken in Saoedi-Arabië.

Pompeo sloot de betrokkenheid van Jemen bij de aanvallen uit. Volgens hem heeft Iran zich bezig gehouden met "valse diplomatie".

Hij stelt dat er geen bewijzen zijn voor de stelling dat de aanvallen uit Jemen zouden komen. Maar hij meldt zelf ook niet welk bewijs hij heeft dat Iran de schuldige zou zijn. Iran wijst de beschuldigingen van de hand.

De leiding van de Houthi-rebellen in Jemen, met wie Saoedi-Arabië al lange tijd in conflict is, zei na de aanval meerdere drones richting de olievelden te hebben gestuurd.

Saoedische en Amerikaanse regeringsmedewerkers onderzoeken ondertussen de mogelijkheid dat de aanval vanuit Irak is uitgevoerd. Ze twijfelen aan het verhaal van de Houthi-rebellen die de aanval hebben opgeëist, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Ook Irak ontkende zondag overigens met de aanval van doen te hebben.

Olieproductie van Saoedi-Arabië is gehalveerd na aanval

De aanvallen op een raffinaderij en een olieveld in Saoedi-Arabië zorgden in de nacht van vrijdag op zaterdag voor grote branden. Installaties in Abqaiq en Khurais werden getroffen door tien drones. Op het olieveld van Abqaiq staan de grootste olie-installaties ter wereld.

Het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft zaterdag na de aanvallen de olieproductie gehalveerd. Bronnen rond het bedrijf melden dat de productie met ongeveer vijf miljoen vaten per dag is verminderd.