Ruslands eerste drijvende kerncentrale is zaterdag aangekomen op de plaats van bestemming, het Arctische Pevek. Het schip voer in augustus de Noordelijke IJszee op, ondanks waarschuwingen van milieuorganisaties. Deze organisaties vrezen de ernstige risico's van het project.

"De drijvende kerncentrale Akademik Lomonosov is gearriveerd in Pevek, in de autonome regio Chukotka", zegt het Russische staatsbedrijf Rosatom.

Het 144 meter lange en 30 meter brede platform was op 23 augustus vertrokken uit Moermansk in het noordwesten van Rusland en is ruim drie weken later en na een reis van 5.000 kilometer aangekomen in de Noord-Russische stad. Het schip heeft de kleuren van de Russische vlag: wit, blauw en rood.

De centrale, met twee reactors van 35 megawatt, moet tegen het einde van het jaar op het lokale energienet zijn aangesloten en in bedrijf worden genomen. De Akedemik Lomonosov moet stroom leveren aan ongeveer 100.000 mensen en de olieplatforms van energie voorzien.

Rosatom meent dat de reactor een beter alternatief is voor het bouwen van een gebruikelijke kerncentrale op permanent bevroren grond. Het bedrijf heeft ook de intentie om meer van dit soort centrales te bouwen en aan het buitenland te verkopen.

Milieuorganisaties spreken van 'Tsjernobyl op ijs'

Verschillende milieuorganisaties waarschuwen al enige tijd voor de mogelijke risico's van het project. Het zou een "Tsjernobyl op ijs" of een "nucleaire Titanic" zijn.

De Russische tak van Greenpeace meent dat de Akedemik Lomonosov kwetsbaar is bij stormen. Daarnaast zegt Greenpeace dat elke kerncentrale een ongeluk kan krijgen en radioactief afval produceert.

Deze angsten worden vergroot door een recente nucleaire explosie op een militaire testlocatie in het noorden van Rusland, waarbij vijf wetenschappers om het leven kwamen. Rosatom meent dat het schip vrijwel niet kan zinken en wel degelijk bestendig is tegen natuurgeweld als zware stormen.

Niet eerste nucleaire Russische vaartuig

Het is niet het eerste nucleaire vaartuig van Rusland. In mei van dit jaar liet het land een nucleair aangedreven ijsbreker te water, die in 2022 in gebruik moet worden genomen. Het schip wordt dan aan Rosatom overhandigd.

Rusland hoopt in 2035 dertien zware ijsbrekers, waarvan negen met nucleaire reactor, tot zijn beschikking te hebben.

Deze plannen horen bij de Russische wens om meer aanwezig te zijn in het noordpoolgebied. Hier besloot de Russische president Vladimir Poetin in 2017 toe. Door de opwarming van de aarde ziet Rusland kansen voor scheepsroutes en de winning van fossiele brandstoffen.