Twee dagen van overstromingen veroorzaakt door hevige stortregens in het zuidoosten van Spanje hebben tot nu toe tot vijf doden geleid. 3.500 mensen in de regio's Valencia, Murcia en Oost-Andalusië zijn geëvacueerd. Nooit viel in het gebied zo veel regen in de maand september.

Door de overstromingen is het auto-, trein- en luchtverkeer plat komen te liggen. Vooral tussen Valencia en Alicante zijn huizen, straten en spoorwegen ondergelopen. Op beelden is te zien hoe enorme watermassa's door dorpen razen.

Hulpdiensten moesten onder meer uitrukken om mensen uit ondergelopen tunnels te bevrijden. Sommige van die tunnels waren tot aan de tunnelverlichting gevuld met water. Ook op andere plaatsen moesten reddingswerkers mensen uit hun drijvende auto's halen.

Voor vijf mensen was het noodweer noodlottig. Een man werd vrijdag dood aangetroffen in de provincie Granada nadat zijn auto van de snelweg was geveegd door het water en een andere man stierf toen hij door een ondergelopen tunnel probeerde te rijden.

Donderdag kwamen een broer en een zus om toen hun auto door het woeste water werd meegesleurd. Vrijdag overleed een vijfde persoon door het noodweer in Spanje. Het lichaam van de man werd gevonden in het dorp Redovan in Valencia, nadat hij eerder op de dag als vermist was opgegeven.

Toeristen vast op vliegveld Alicante

In de getroffen gebieden zijn in totaal 74 wegen afgesloten, net als het gehele spoornetwerk en de luchthaven van Murcia. Ook de spoorwegverbinding tussen Alicante en Madrid en Barcelona is onbruikbaar, liet de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken weten.

Daarnaast moesten ongeveer tweeduizend bewoners hun huizen in het dorp Santomera in Murcia verlaten, omdat een dam daar op het punt stond te overstromen. Autoriteiten lieten gecontroleerd water weglopen om de druk op de dam te verlichten.

Ondertussen kunnen veel toeristen op het vliegveld van Alicante niet weg, omdat veel vluchten zijn geannuleerd of vertraagd vanwege het noodweer.

Voor de komende dagen wordt er minder regenval verwacht in Zuidoost-Spanje. De lokale autoriteiten waarschuwen echter dat rivieren nog steeds kunnen overstromen. Zij raden burgers daarom aan om thuis te blijven en om hun auto's niet te gebruiken.

Autoriteiten laten gecontroleerd water weglopen om de druk op de dam bij Santomera te verlichten. (Foto: Reuters)

Gestrande reizigers op het vliegveld van Alicante. (Foto: Reuters)