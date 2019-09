Nederland is een procedure begonnen om de in Thailand veroordeelde Johan van Laarhoven in Nederland zijn straf te laten uitzitten, meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vrijdag.

De minister is vorige maand naar Thailand afgereisd vanwege het gevangenschap van de voormalig coffeeshopbaas. Hij sprak in Bangkok met de Thaise premier Prayut Chan-o-cha en zijn justitieminister Somsak Thepsutin.

"De ontmoeting is in goede sfeer verlopen", schrijft Grapperhaus vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. "Aan beide zijden is er de intentie om deze bijzondere zaak binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving tot een goed einde te brengen."

Van Laarhoven zit in Thailand zeker twintig jaar vast voor het witwassen van drugsgeld.