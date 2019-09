Nederland is een procedure begonnen om de in Thailand veroordeelde Johan van Laarhoven in Nederland zijn straf te laten uitzitten, meldt minister Ferd Grapperhaus van Justitie vrijdag.

De minister is vorige maand naar Thailand afgereisd vanwege het gevangenschap van de voormalig coffeeshopbaas. Hij sprak in Bangkok met de Thaise premier Prayut Chan-o-cha en zijn justitieminister Somsak Thepsutin.

"De ontmoeting is in goede sfeer verlopen", schrijft Grapperhaus vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. "Aan beide zijden is er de intentie om deze bijzondere zaak binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving tot een goed einde te brengen."

Hoe groot de kans is dat de procedure voor Van Laarhoven een succes is, kan het ministerie van Justitie en Veiligheid niet zeggen. Ook is niet duidelijk hoeveel tijd die in beslag zal nemen.

Van Laarhoven is in Thailand veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. De rechtbank heeft de Nederlander een celstraf van honderd jaar opgelegd, waarvan hij er twintig moet uitzitten. Zelf heeft hij aangegeven onschuldig te zijn.

Geen procedure voor echtgenote Van Laarhoven

Van Laarhovens vrouw zit vanwege medeplichtigheid een celstraf van elf jaar en vier maanden uit. Grapperhaus laat weten dat Nederland geen procedure op basis van het WOTS-verdrag voor haar kan starten, omdat ze een Thaise onderdaan is.

De minister wijst erop dat de vrouw "mogelijk spoedig" in aanmerking kan komen voor vervroegde invrijheidstelling. "Waar mogelijk en passend, zal Nederland haar in het kader van een dergelijke procedure, bijstaan."

Het echtpaar werd in 2014 door de Thaise politie opgepakt en vervolgens berecht, nadat het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) Thailand om hulp vroeg in een strafrechtelijk onderzoek naar Van Laarhoven. Het OM verdenkt hem van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.