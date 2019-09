Het lichaam van de in Kenia vermiste Tob Cohen is vrijdag aangetroffen. De vondst werd gedaan in een septic tank naast zijn villa in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, aldus de autoriteiten.

Sporen op het lichaam van de 69-jarige Cohen, dat gewikkeld was in kledingstukken, laten zien dat de man voor zijn dood is gemarteld, aldus het Keniaans Openbaar Ministerie.

De ondergrondse septic tank was geleegd voordat het lichaam erin werd geplaatst. Er wordt gemeld dat de tank was afgesloten met beton en verborgen met stukken hout.

Wanneer Cohen om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar zijn verdwijning en dood is nog in volle gang.

Cohen al bijna twee maanden vermist

De oud-chef van Philips in Oost-Afrika verdween op 19 juli. Voor de vermissing was hij van plan van zijn vrouw Sarah W. K. te scheiden. De politie gaat ervan uit dat de echtgenote hem heeft laten verdwijnen.

W. K. verklaarde echter dat Cohen op eigen gelegenheid met onbekende bestemming was vertrokken. Naast de 52-jarige vrouw zit sinds deze week ook een tweede persoon vast op verdenking van betrokkenheid bij Cohens verdwijning.

Cohen vertrok vanwege werk in de jaren tachtig naar Afrika. Hij trouwde met W. K., waardoor hij in Kenia mocht blijven wonen. Ze gingen op een ommuurd landgoed in een exclusieve buitenwijk van Nairobi wonen, waar de twee vanwege de scheiding ruzie over hadden.

Een delegatie van de Nederlandse politie is in Nairobi om het onderzoek van de Keniaanse autoriteiten te volgen. De drie agenten zullen indien nodig helpen bij het onderzoek.