Julian Assange moet van de Britse rechtbank in Westminster in de cel blijven, omdat er "geloofwaardige signalen" zijn dat de WikiLeaks-oprichter na zijn straf ergens zal onderduiken, schrijft BBC News vrijdag. Tegen hem loopt nog een rechtszaak over uitlevering aan de Verenigde Staten, die op 25 februari 2020 begint.

De Amerikanen verdenken hem van samenzwering en computervredebreuk, waarvoor hij maximaal vijf jaar cel kan krijgen.



Assange zou op 22 september weer in vrijheid gesteld worden, nadat hij in april werd veroordeeld voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in 2012. De Australiër was op borgtocht vrijgelaten in een Zweedse verkrachtingszaak waarin de Scandinaviërs een arrestatiebevel hadden uitgevaardigd.

Daarop vluchtte Assange naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen, omdat hij niet overgedragen wilde worden aan de Zweedse autoriteiten. Ecuador stopte na zeven jaar het politiek asiel van Assange na vermoedelijk wangedrag van de WikiLeaks-oprichter. Vrijwel direct daarna arresteerden de Britse autoriteiten hem.

VS heeft veel eigendommen van Assange al in bezit

De eigendommen van Assange in de Ecuadoraanse ambassade zijn al overgedragen aan de VS. De Amerikanen zouden juridische papieren, medische documenten en apparatuur in handen hebben gekregen. Klokkenluider Chelsea Manning, de andere verdachte in de zaak, werd eerder al tot 35 jaar cel veroordeeld.

Uiteindelijk kwam zij vrij in 2017 toen ex-president Barack Obama haar gratie had verleend. Inmiddels zit echter ook Manning weer vast, omdat ze weigert te getuigen in een zaak omtrent WikiLeaks.