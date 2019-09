De prominentste Amerikaanse kandidaten die deelnemen aan de Democratische voorverkiezingen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag hun eerste gezamenlijke grote debat gevoerd, maar tot echt harde confrontaties leidde het niet. De tien kandidaten die er in de peilingen het beste voor staan, onder wie topfavoriet Joe Biden en prominente uitdagers Bernie Sanders en Elizabeth Warren, kruisten de degens in het debat over zaken als gezondheidszorg, immigratie en het strafrecht.

Een van hen hoopt in 2020 zittend president Donald Trump te verslaan bij de presidentiële verkiezingen. In de peilingen leidt ex-vicepresident Biden, die zo'n 28 procent van de Democratische stemmers achter zich heeft staan.

Senator Sanders en hoogleraar Warren hebben ieder zo'n 10 procentpunten achterstand. Andere kandidaten kunnen op dit moment nog niet rekenen op steun van 10 procent van de Democratische stemmers.

Outsider O'Rourke trekt aandacht

Een van de opvallendste momenten van het debat kwam van Beto O'Rourke. De 47-jarige politicus, geroemd vanwege zijn uitspraken over een strengere wapenwet, ontving een staande ovatie voor een emotionele speech waarin hij opnieuw pleitte voor het terugdringen van wapengeweld.

In de peilingen wordt hem een rol als outsider toegedicht, mede door zijn forse achterstand op de koplopers.

Echt vuurwerk blijft uit

Echt vuurwerk bleef uit, al moest de 76-jarige Biden meerdere malen betogen dat hij ondanks zijn hoge leeftijd president kan zijn. Julián Castro, die in de regering van Barack Obama actief was als minister van Volkshuisvesting, viel zijn voormalige collega aan en vroeg meerdere malen of Biden "alweer was vergeten wat hij enkele minuten geleden had gezegd".

Daarnaast werd een stevige discussie over de gezondheidszorg gevoerd. Sanders, een prominente linkse senator, moest zijn nationale ziektekostenverzekering verdedigen tegenover Biden, die Obamacare wil verbeteren.

In het plan van Sanders gaat er maar één instantie voor de behandelingen en medicijnen betalen, waarvoor het zorgsysteem overhoopgehaald moet worden. Volgens Biden en andere, veelal minder populaire kandidaten, is dat plan "veel te duur".

Vrijwel alle kandidaten deelden op meerdere momenten in het debat een sneer uit aan Trump. Kamala Harris wijdde haar eerste statement aan de huidige president, anderen probeerden het toenemende wapengeweld op de president af te schuiven. Trump zelf had voorafgaand aan het debat laten weten de uitzending niet te zullen bekijken.

Bernie Sanders en Joe Biden in debat. (Foto: Reuters)