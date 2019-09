Nadat de eerste groep Nederlandse militairen woensdag aankwam op Abaco, een van de eilanden van de Bahama's die zwaar getroffen zijn door orkaan Dorian, zijn de strijdkrachten donderdag dan echt begonnen met het verlenen van noodhulp.

En dat is hard nodig, want Abaco is nog altijd "een grote ravage", zegt commandeur Ad van de Sande donderdagavond tegen NU.nl.

Van de Sande voert het bevel over 650 militairen van de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee. Het gaat om 550 Nederlanders, 50 Fransen en 50 Duitsers, die opereren vanaf de marineschepen Zr. Ms. Johan de Witt en Zr. Ms. Snellius.

Vanaf de Johan de Witt zijn met landingsvoertuigen en transporthelikopters inmiddels tweehonderd militairen aan land gezet. Zij houden zich met allerlei klussen bezig: van het ondersteunen van medisch personeel in de ziekenhuizen tot het bouwen van opvangtenten.

Nederlanders staan in nauw contact met lokale autoriteiten

Van de Sande en zijn staf staan in nauw contact met de lokale autoriteiten, zodat de Nederlanders weten waar zij kunnen helpen. "Het ziekenhuis had bijvoorbeeld een lekkend dak, dat gaan wij dan repareren", zegt Van de Sande. "Ook zorgen we met onze voertuigen voor transport op de eilanden."

Het slechtst bereikbaar zijn Little Abaco, gelegen in het noordwestelijkste puntje van Great Abaco, en de kleinere eilandjes daaromheen. Van de Sande: "Little Abaco ligt zo'n 50 kilometer verderop. Daar gaat een lange weg naartoe, die we aan het volgen zijn op zoek naar mensen in nood."

Wat de militairen op Little Abaco gaan aantreffen is nog onzeker. De brug naar het schiereiland is kapot en daarom gaan militairen daar met transporthelikopters naartoe. "Dat gebeurt as we speak", zegt de commandeur.

Ondertussen zijn genietroepen van de landmacht bezig om "de grote puinzooi" in de haven van Marsh Harbour op te ruimen. Anderen houden zich bezig met distributie van voedsel, drinkwater en medicijnen.

Nederlandse militairen bouwen noodtenten op in Marsh Harbour op het Bahamaanse eiland Abaco. (Foto: Ministerie van Defensie)

Onduidelijkheid over aantal vermisten

Volgens Van de Sande zijn er op dit moment voldoende noodhulpmiddelen aanwezig op het eiland. Vrijwel niemand meer hoeft in de open lucht te slapen. Dat komt ook doordat heel veel eilandbewoners al zijn geëvacueerd, met name naar de intact gebleven hoofdstad Nassau.

Wel is er nog onduidelijkheid over het aantal vermisten. Die cijfers fluctueerden de afgelopen dagen, herkent ook Van de Sande. "Dat heeft onder andere met de informatievoorziening te maken. Gedurende de eerste dagen na de ramp was het natuurlijk één grote chaos", zegt hij.

De Bahamaanse autoriteiten hebben het aantal vermisten bijgesteld naar zo'n dertienhonderd mensen. Een aantal van die mensen zou volgens diezelfde autoriteiten in opvanglocaties kunnen zitten. Duizenden Bahamanen verblijven momenteel in dergelijke noodkampen. Het officiële dodenaantal staat voorlopig op vijftig.

'De levensader naar het land'

De Nederlandse militairen zullen zich de komende dagen bezighouden met het terugbrengen van structuur op het eiland Abaco.

Om de Bahamanen van hulp te blijven voorzien, zullen landingsvoertuigen af en aan varen tussen de Johan de Witt en de haven van Abaco. "Wij vormen de levensader naar het land", aldus Van de Sande.