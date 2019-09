De twee Nederlandse YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21), die dinsdag werden gearresteerd voor het betreden van de omgeving rond het zwaarbeveiligde terrein Area 51, zijn donderdag op borgtocht vrijgelaten. Dat bevestigt de politie van Nye County (Nevada) in gesprek met NU.nl.

Het tweetal mag volgens de lokale sheriff terug naar Nederland en hun proces daar afwachten. Het duo wordt verdacht van het binnendringen van verboden terrein. De borgsom bedroeg 500 dollar (451 euro) per persoon.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de twee, die consulaire bijstand krijgen. Maandag is er een rechtszaak, aldus de woordvoerder van het ministerie.

Granzier en Sweep reden dinsdag bijna 5 kilometer Area 51 binnen. Volgens de politie negeerden zij bewust waarschuwingsborden. Ook vonden agenten videobeelden van het terrein op de camera's van de YouTubers.

Niet de bedoeling

De YouTubers zeiden zelf dat het niet hun bedoeling was om zich op het terrein te begeven. In een gesprek met de Amerikaanse zender KTNV zeiden zij slechts naar een uitzichtpunt in het gebied te hebben willen rijden. Volgens Sweep kregen ze van een medewerker van een 'Alien Center' instructies hoe ze bij dat punt uit konden komen.

Granzier, wiens YouTube-kanaal 735.000 abonnees heeft, schreef dinsdag op zijn Instagram-pagina al dat hij naar het gebied ging. "Nu door om gekke opnames te maken van gekke avonturen en Area 51", aldus de Limburger bij een in de Grand Canyon gemaakte foto.

'Geen intentie om terrein te bestormen'

De timing van de Nederlanders is ongelukkig, want op Facebook is veel te doen geweest om het gebied. Er is een evenement aangemaakt om op 20 september massaal Area 51 te bestormen, omdat al tijdenlang geruchten rondgaan dat hier aliens worden verborgen.

Volgens Sweep hadden ze "geen intentie" om het terrein te bestormen en zouden ze sowieso al een dag voor die datum vertrekken.