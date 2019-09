De vrouw van de in Kenia verdwenen Nederlander Tob Cohen moet van de Keniaanse rechter psychisch worden onderzocht. Volgens plaatselijke media wil de rechter snel weten of ze in staat is een proces te volgen tegen haar vanwege de vermissing van haar man.

De vrouw blijft ondertussen vastzitten. Ze is afgelopen maand gearresteerd en er zou inmiddels een tweede verdachte zijn aangehouden, zo melden media.

Haar advocaat, Philip Murgor, betoogt dat zijn cliënt in de gevangenis seksueel wordt lastiggevallen door een rechercheur en dat ze het proces in vrijheid zou moeten afwachten.

De rechters achten het risico dat de 52-jarige verdachte met bewijsmateriaal knoeit of getuigen beïnvloedt te groot. Ze wordt er al van verdacht dat twee personeelsleden door haar toedoen valse verklaringen in deze zaak hebben afgelegd.

Cohen, de voormalige chef van Philips in Oost-Afrika, is al geruime tijd verwikkeld in een scheiding. De 69-jarige man is sinds 19 juli spoorloos en de politie gaat ervan uit dat de echtgenote hem heeft laten verdwijnen.

Kamotho stelt dat Cohen op eigen gelegenheid met onbekende bestemming is vertrokken.