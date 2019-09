Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft woensdag een aantal extra eisen die president Donald Trump aan het indienen van een asielaanvraag in de Verenigde Staten stelt goedgekeurd. Trump wil dat migranten die door meerdere landen reizen voordat zij de Amerikaanse grens bereiken, eerst in een van die landen asiel aanvragen.

Voorheen moesten migranten in een interview duidelijk maken dat zij om gegronde redenen hun land hadden verlaten, zoals een onrechtmatige vervolging.

Nu moet bijvoorbeeld een inwoner van Honduras die door Guatemala en Mexico reist om de VS te bereiken, eerst in ten minste een van die landen asiel aanvragen. Pas als die aanvraag definitief is afgekeurd, kan de migrant een poging wagen in de VS.

Met de extra regel hoopt de president de migratie vanuit Centraal-Amerika en Zuid-Amerika een halt toe te roepen. Trump ziet immigranten als "een bedreiging voor de nationale veiligheid".

'Vrijwel alle migranten afkomstig uit Honduras, El Salvador en Nicaragua'

In de eerste acht maanden van 2019 zouden bij de zuidelijke grens van de VS ruim 424.000 mensen gearresteerd zijn. Zij komen vrijwel allemaal uit Honduras, El Salvador en Nicaragua, terwijl er slechts een paar duizend afkomstig zijn uit Mexico, schrijft BBC News op basis van data van officiële grensposten.

Eind vorig jaar verloor Trump nog een voor hem belangrijke rechtszaak, toen hij eiste dat immigranten zich bij officiële grensposten moeten melden om asiel aan te vragen. Volgens de rechter zouden migranten altijd asiel moeten kunnen aanvragen, ook als zij de grens al illegaal zijn overgestoken.

Tegen de nieuwe maatregel lopen nog een aantal rechtszaken, maar de uitspraak betekent dat de regering van Trump de regel voorlopig wel kan handhaven.

Stoppen migrantenstroom belangrijkste verkiezingsbelofte Trump

Voor Trump was het beperken van de migratie een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes in 2016 en ook voor de verkiezingen van 2020 geldt het als een van zijn belangrijkste onderwerpen. Hij hamerde de laatste jaren ook op de rol die Mexico daarbij moet spelen. Het zuidelijke buurland reageerde in juli door vijftienduizend militairen naar de grens te sturen.

Eerder experimenteerde Trump al met het sturen van duizenden militairen naar de grens. Zij ondersteunden de grenspolitie bij de bewaking van de grens, maar mochten immigranten fysiek niet weren, arresteren of vasthouden.