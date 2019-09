Een eerste groep van ongeveer twintig Nederlandse militairen is woensdag vanaf het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt met transporthelikopters aan land gezet op Abaco, een van de eilanden van de Bahama's, die zwaar is getroffen door orkaan Dorian.

Ze hebben contact gelegd met drie al eerder gearriveerde militairen, het lokale bestuur en hulporganisaties om een plan te maken voor het verstrekken van noodhulp aan de eilandengroep.

Marineschip Zr.Ms. Snellius arriveerde om 7.00 uur (lokale tijd) in het getroffen gebied. De Johan de Witt volgde om 16.00 uur. In totaal zijn 550 Nederlandse militairen van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee aangekomen bij de Bahama's voor het leveren van noodhulp.

"De eerste dag staat in het teken van coördinatie", zegt commandeur Ad van de Sande over de missie. "De eerste militairen zijn met de helikopter naar het eiland gevlogen om te inventariseren waar de bevolking op het eiland nu de grootste behoefte aan heeft."

"Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen om onze mensen en onze hulpgoederen aan land te krijgen. Daar gaan we ons in de komende dagen voor inzetten."

Militairen brengen water, voedsel en medicijnen mee

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt dat de militairen onder meer drinkwater, houdbaar voedsel en medicijnen naar de Bahama's gaan brengen. Ook is medisch personeel van de landmacht inzetbaar en zijn er specialisten mee die kunnen helpen bij het herstel van de infrastructuur.

De Johan de Witt is een amfibisch transportschip. Het dient als een haven, vliegveld en opslagplaats tegelijk.

De Snellius is uitgerust met geavanceerde sonarapparatuur om onderwaterschade, scheepswrakken en andere blokkades in kaart te brengen. Daarmee kan het een rol vervullen in het weer toegankelijk maken van havens op de Bahama's.

Autoriteiten vrezen 2.500 vermisten

De Bahamaanse autoriteiten lieten woensdag weten dat ongeveer 2.500 mensen als vermist zijn opgegeven. Een aantal van die mensen zou volgens diezelfde autoriteiten in opvanglocaties kunnen zitten. Duizenden Bahamanen verblijven momenteel in van die noodkampen.

Het officiële dodenaantal staat voorlopig nog op vijftig.