Een delegatie van de Nederlandse politie gaat naar Kenia vanwege de verdwijning van Tob Cohen, een voormalige topman van Philips, bevestigt een woordvoerder van de politie woensdag na berichtgeving van De Telegraaf.

De drie agenten zullen het onderzoek van de Keniaanse autoriteiten gaan volgen, zo wordt geschetst. Ze nemen niet actief deel aan het onderzoek. Er wordt van uitgegaan dat de 69-jarige man, die op 19 juli voor het laatst is gezien, niet meer in leven is.

Zijn Keniaanse echtgenote Sarah W. K. zit sinds enige tijd vast op verdenking van betrokkenheid. Het stel was verwikkeld in een bittere echtscheiding. Zo was er ruzie over de echtelijke woning. Ze hebben elkaar over en weer beschuldigd van het gebruik van geweld.

De vrouw beweerde eerder dat Cohen, die na zijn carrière bij Philips in Oost-Afrika een goed draaiend bedrijf voor golfreizen had, naar Thailand was gereisd voor een medische behandeling. Er is echter geen bewijs dat hij het land daadwerkelijk heeft verlaten.

Donderdag zal W. K. worden voorgeleid. Ze heeft betrokkenheid bij de verdwijningszaak altijd ontkend.