Drie personen hebben zich gemeld in het Franse onderzoek naar het vermeende misbruik door Jeffrey Epstein. Zij zeggen slachtoffer te zijn van de Amerikaanse investeerder, die zichzelf vorige maand op 66-jarige leeftijd van het leven beroofde in zijn cel in New York.

Het Franse openbaar ministerie roept andere slachtoffers op zich bij de politie te melden.

De drie nieuwe slachtoffers hebben zich gemeld in het kader van een onderzoek van de Franse openbaar aanklager, die erachter probeert te komen of Epstein op Frans grondgebied zedenmisdrijven heeft begaan.

Het is nog niet bekend wie de vermeende slachtoffers zijn. Ook is nog onduidelijk waar en wanneer ze op Frans grondgebied naar eigen zeggen misbruikt zijn.

Epstein zou meerdere weken per jaar in de Franse hoofdstad Parijs hebben verbleven. De steenrijke investeerder had er een adres op de Avenue Foch, nabij de Arc de Triomphe.

Epstein verdacht van misbruiken tientallen minderjarigen

In zijn thuisland de Verenigde Staten werd Epstein ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. De jongste vermeende slachtoffers waren veertien jaar oud.

In verband met deze zaak werd Epstein op 6 juli opgepakt in de Amerikaanse stad New Jersey, nadat hij daar met zijn privéjet was geland.

Hoewel Epstein door zijn dood niet meer vervolgd kan worden, gaat het onderzoek naar de vermeende misdrijven wel door. De zakenman beweerde onschuldig te zijn.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.