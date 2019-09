Het lichaam van de voormalige president Robert Mugabe is woensdag aangekomen in zijn thuisland Zimbabwe. Hij was in Singapore voor een medische behandeling, waar hij vrijdag op 95-jarige leeftijd in een ziekenhuis overleed.

De huidige president Emmerson Mnangagwa en familieleden van Mugabe waren aanwezig bij de aankomst van Mugabes lichaam op Robert Gabriel Mugabe International Airport.

Mugabe wordt later op woensdag overgebracht naar een stadion, waar zijn lichaam zal worden opgebaard. De bevolking kan daar afscheid van hem nemen.

Zondag zal hij worden begraven op een erebegraafplaats voor helden van de Zimbabwaanse onafhankelijkheidsstrijd.

Mugabe was een langstzittende staatshoofden Afrika

Mugabe was een van de langstzittende staatshoofden van Afrika. Hij was tussen 1980 en 1987 premier en daarna tot 2017 president van Zimbabwe.

Mugabe regeerde het land met harde hand. Om de macht vast te houden, schuwde hij geweld tegen zijn eigen bevolking niet. Hij won vele verkiezingen, maar die waren zelden vrij van fraude en intimidatie. Een bekende uitspraak van de dictator was dat "alleen God" hem uit zijn ambt kon ontzetten.

Daarnaast voerde Mugabe in economisch opzicht een desastreus beleid met uiteindelijk hyperinflatie als gevolg.

Toch kon de dictator onder de Zimbabwaanse bevolking ook op bewondering en sympathie rekenen. Ruim veertig jaar geleden speelde hij een grote rol in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britse kolonisator.