De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandagavond zijn nationaal veiligheidsadviseur John Bolton ontslagen. Dat zegt Trump dinsdag op Twitter.

Trump zegt dat hij en zijn regering het niet eens waren met veel suggesties die Bolton deed en hem daarom vroeg om zijn ontslag in te dienen.

Dit is dinsdagochtend (lokale tijd) gebeurd. Volgende week benoemt Trump een nieuwe veiligheidsadviseur.

Bolton zegt op Twitter dat hij dinsdagavond zijn ontslag wilde indienen, maar dat Trump hem maandag vertelde dat ze er dinsdag over zouden praten.

Bolton was derde nationale veiligheidsadviseur van Trump

Het is de derde keer dat een nationale veiligheidsadviseur van Trump moet opstappen. Bolton was de opvolger van Herbert McMaster, die in maart 2018 werd ontslagen. McMaster zou volgens Trump te rigide zijn en zijn briefings duurden te lang.

McMaster zelf was de opvolger van Michael Flynn, die kort na zijn aantreden moest vertrekken. Flynn zou vicepresident Mike Pence hebben misleid over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

Bolton is oud-VN-ambassadeur en werkte jaren als commentator voor conservatieve media. Trump zou onder de indruk zijn geweest van Boltons televisieoptredens en de president genoot van zijn gezelschap.

Bolton was ook adviseur voor president George W. Bush en drong aan op de invasie van Irak in 2003. Later bleek dat veel inlichtingen over Irakese massavernietigingswapens waren overdreven of niet klopten.