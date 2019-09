De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil de Jordaanvallei in de bezette Westelijke Jordaanoever annexeren na de verkiezingen in Israël, zo heeft hij dinsdag bekendgemaakt.

De bevolking van Israël gaat volgende week dinsdag naar de stembus voor vervroegde verkiezingen, omdat het eerder dit jaar niet is gelukt een coalitie te vormen.

"Vandaag kondig ik mijn intentie aan om de Israëlische soevereiniteit toe te passen op de Jordaanvallei en de noordelijke Dode Zee", aldus Netanyahu. Als voorwaarde hiervoor noemt hij verkiezingswinst voor zijn rechtse partij Likud.

Het gebied aan de oever van de rivier de Jordaan wordt al tientallen jaren bewoond door Joodse kolonisten, maar volgens Netanyahu heeft hij steun van de Verenigde Staten gekregen om die Palestijnse gebieden aan de oostelijke rand van wat de Westelijke Jordaanoever wordt genoemd, bij Israël in te lijven.

Palestijnen willen de gehele Westelijke Jordaanoever in de toekomst gebruiken om een onafhankelijke staat uit te roepen. Het feit dat Israëliërs zich in het gebied hebben gevestigd, leidt regelmatig tot botsingen in het Palestijns-Israëlisch conflict.

Palestijnse autoriteiten van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) noemen de uitspraak van Netanyahu een teken van een 'oneindig conflict'.

Israël wil wachten op vredesplan van VS

Netanyahu zei dat hij wil wachten met de annexatie totdat de VS een vredesplan uitbrengt voor het Palestijns-Israëlisch conflict.

Een woordvoerder van de regering van Amerikaanse president Donald Trump zei dat de uitspraak van de Israëlische premier geen veranderingen in het plan brengen. Volgens de woordvoerder brengt de VS het plan na de Israëlische verkiezingen.

Jared Kushner, adviseur van het Witte Huis en schoonzoon van Trump, zei in mei al te hopen dat Israël nog geen actie onderneemt in de Westelijke Jordaanoever totdat het voorstel voor een vredesplan is voorgelegd.

Netanyahu beloofde al eerder annexatie van gebieden

De Israëlische premier beloofde in aanloop naar de verkiezingen in april ook al de annexatie van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Op dat moment lag Likud achter in de peilingen.

Likuds rechtse partij wist bij die verkiezingen 35 zetels in het parlement te bemachtigen, net als de centrumpartij Blauw-Wit van leiders Benny Gantz en Yair Lapid. Netanyahu eiste de verkiezingswinst op, maar slaagde er niet in een nieuwe regering te vormen.