Het Verenigd Koninkrijk heeft de Iraanse ambassadeur ontboden, omdat Iran de afspraken over de eerder in beslag genomen olietanker Adryan Darya 1 zou hebben geschonden. Later zal het VK de kwestie voorleggen aan de Verenigde Naties. De kwestie rondom het schip staat centraal in een conflict tussen Iran en westerse landen.

Spanningen rond Iraanse tanker 4 juli: Tanker aan ketting gelegd in Gibraltar

Verdenking dat lading bestemd is voor Syrië, Teheran ontkent

15 augustus: Schip vrijgegeven door Gibraltar

3 september: Tanker verdwijnt uit beeld

6 september: Tanker duikt op voor Syrische kust

10 september: Verenigd Koninkrijk roept Iraanse ambassadeur op om kwestie te veroordelen

De tanker, die eerst onder de naam Grace 1 voer, heeft 2,1 miljoen vaten ruwe olie aan boord uit Iran. De Britse marine enterde het schip in juli in Gibraltar, omdat het VK vermoedde dat het schip de olie naar Syrië zou vervoeren en daarmee EU-sancties zou schenden.

Iran nam twee weken later een tanker onder Britse vlag in beslag in de Straat van Hormuz. Op 15 augustus werd de Adrian Darya 1 vrijgegeven door Gibraltar, nadat Iran schriftelijk garandeerde dat de lading niet in Syrië zou worden gelost.

De locatie van het schip was onbekend sinds 3 september, vermoedelijk omdat een transponder aan boord was uitgezet. Drie dagen later maakte het Amerikaanse ruimtevaarttechnologiebedrijf Maxar een foto van het schip in de buurt van de Syrische havenstad Tartus.

De Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat Iran zich niet aan de eigen garanties over het schip zou hebben gehouden. Raab meent dat de Iraanse regering de regionale veiligheid in gevaar brengt.

De Iraanse tanker Adrian Darya 1 werd door een satelliet vastgelegd op zeer korte afstand van de Syrische havenstad Tartus. (Foto: Maxar)

VS probeerde schip in handen te krijgen

De Verenigde Staten probeerden de Adrian Darya 1 nog in beslag te nemen toen het in Gibraltar lag, maar zonder succes. De VS heeft andere landen gewaarschuwd om geen hulp aan het schip te geven of diensten te verlenen.

De Amerikaanse regering meent dat het schip behoort tot de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC). Dit is een paramilitaire tak van de Iraanse strijdkrachten die door de VS als terroristische organisatie wordt beschouwd.

Amerikaanse autoriteiten hebben het schip op een zwarte lijst gezet.