31 pelgrims zijn dinsdag omgekomen bij de Ashura-herdenking in de Iraakse stad Karbala. Ze werden in een grote menigte doodgedrukt en overlopen, nadat een voetpad gedeeltelijk instortte.

Volgens het Iraakse ministerie van Gezondheid zijn er ook meer dan honderd gewonden gevallen.

Het incident vond plaats bij de Imam Hoesseinmoskee in Karbala, die ongeveer 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bagdad ligt. Vele islamitische pelgrims maken een tocht naar de moskee tijdens Ashura.

Door de grote toeloop van mensen stortte een voetpad in, waarna mensen in paniek wegvluchtten. In het gedrang dat daarbij onstond, kwamen de slachtoffers in de verdrukking of werden ze onder de voet gelopen.

Tijdens Ashura, op de tiende dag van de eerste maand van de islamitische kalender, herdenken moslims de uittocht van de Israëlieten uit Egypte onder leiding van de profeet Musa (Mozes in de Bijbel). Vaak wordt tijdens Ashura gevast.