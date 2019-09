Het aantal internationale studenten is in bijna twintig jaar verdubbeld, blijkt dinsdag uit een jaarlijks rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de onderwijsprestaties van 36 landen. Waren er in 1998 nog twee miljoen internationale studenten, in 2017 was dit aantal gestegen tot meer dan vijf miljoen.

De Verenigde Staten staan bovenaan de lijst, met bijna één miljoen buitenlandse studenten die naar het land komen om te studeren. Engelstalige landen - Australië, Canada, de VS en het Verenigd Koninkrijk - zijn sowieso het populairst onder internationale studenten.

Volgens de OESO zijn er verschillende verklaringen voor de groei van het aantal internationale studenten. Vanwege goedkopere vliegtickets is het een stuk makkelijker geworden om naar een onderwijsinstelling in een ander land af te reizen.



Ook hebben sommige opleidingen zoveel aanzien dat het ook voor buitenlandse studenten aantrekkelijk is om daar een diploma te halen. Verder speelt de verengelsing van het onderwijs een rol. Daardoor is het makkelijker geworden om in een ander land een opleiding te volgen.

Nederland ook populair

Ook in Nederland is het percentage internationale studenten fors toegenomen. Was in 2010 nog 4 procent van het totaal aantal studenten internationaal, in 2017 was dat al 11 procent. Van de niet-Engelssprekende landen hebben alleen Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk een hoger percentage.

Het merendeel van de internationale studenten in Nederland komt uit Europa. Ze komen veelal naar Nederland om een studie bedrijfskunde te volgen.