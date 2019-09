Pakistan beschuldigt buurland India ervan genocide te willen plegen in de regio Kasjmir en heeft de Verenigde Naties (VN) gevraagd om in te grijpen.

Volgens de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Shah Mehmood Qureshi heeft de "illegale militaire bezetting" van India in Kasjmir als doel de lokale islamitische bevolking te verwijderen.

De omstreden regio ligt in het noordwesten van India, tegen de grens met Pakistan. Beide landen claimen een deel van het grondgebied. Qureshi uitte de beschuldiging dinsdag tijdens een gesprek met de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève.

"De situatie van de mensen in Jammu en Kasjmir doet sterk denken aan Rwanda, Srebrenica, de Rohingya en Gujarat", verwees Qureshi naar eerdere voorbeelden van genocide.

"Ik ril van de gedachte het woord genocide te gebruiken, maar onder deze omstandigheden kan ik niet anders. De bevolking van Kasjmir wordt onderdrukt vanwege hun nationaliteit, etniciteit, ras en geloof en loopt ernstig gevaar."

Pakistan wil dat VN ingrijpt in regio

Na zijn gesprek met de VN zei Qureshi tegen journalisten dat "de wereld zich niet stil kan en moet houden in deze kwestie". "Als dat wel gebeurt, is iedereen schuldig aan criminele nalatigheid."

Pakistan roept de VN-Veiligheidsraad op om in te grijpen in de regio, omdat het denkt dat gesprekken met India nergens toe zullen leiden en een bilaterale overeenkomst tussen beide landen onmogelijk is.

India treedt al vier decennia hard op tegen separatistische militanten in Kasjmir. Het land beschuldigt Pakistan ervan moslimrebellen financieel en materieel te steunen. Pakistan ontkent dat en stelt alleen politieke steun aan de bevolking te bieden.

Spanningen sinds India autonomie Kasjmir heeft ingetrokken

India trok afgelopen augustus na zeventig jaar de autonomie van Kasjmir in. Sindsdien is de regio in lockdown, waarbij er weinig tot geen contact met de buitenwereld mogelijk is.

De afgelopen weken zijn er meerdere confrontaties tussen veiligheidstroepen en moslims geweest. India heeft daarom een avondklok ingesteld in de regio.