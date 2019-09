Japan ziet zich gedwongen om op korte termijn radioactief afvalwater van de in 2011 ontplofte kerncentrale in Fukushima in de Grote Oceaan te dumpen, zei de Japanse minister van Milieu Yoshiaki Harada dinsdag tijdens een persconferentie in Tokio.

Energiebedrijf Tokyo Electric Power Company (TEPCO), dat verantwoordelijk is voor de opslag van het vervuilde water, heeft binnenkort geen plaats meer voor nog meer afval. Het bedrijf heeft al meer dan 1 miljoen ton aan radioactief koelwater opgeslagen.

"Wanneer de opslagruimtes vol zijn, is er geen andere optie dan het vervuilde water te verdunnen en in de oceaan te storten", aldus Harada tegen journalisten. "De regering moet er nog een besluit over nemen, maar dit is naar mijn mening de enige oplossing."

Volgens schattingen van TEPCO heeft het bedrijf in 2022 geen ruimte meer om radioactief water op te slaan. De Japanse regering wacht nog op de uitkomst van een onderzoek van experts, voordat er een definitief besluit wordt genomen.

De kerncentrale in Fukushima werd in 2011 getroffen door een tsunami. Als gevolg daarvan smolt en ontplofte de reactor. Pas eerder dit jaar was de straling in het gebied dusdanig afgenomen dat bewoners van het nabijgelegen dorp Okuma konden terugkeren naar hun huizen.