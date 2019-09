Eritrea is wederom het land waar de media met de strengste censuur te maken hebben, stelt mediawaakhond Committee to Protect Journalists (CPJ) in een dinsdag verschenen rapport.

In het rapport noemt het comité de tien landen met de strengste censuur. De lijst wordt aangevoerd door Eritrea. Ook in Noord-Korea en Turkmenistan is het slecht gesteld met de persvrijheid.

Volgens het CPJ fungeren de media in de drie landen "volledig als spreekbuis van de regering en is elke vorm van objectieve journalistiek uitgebannen en verboden".

Journalisten kunnen in de genoemde landen volgens de waakhond niet onbedreigd hun werk doen. Het CPJ hanteert als criteria voor censuur onder meer het lastigvallen van journalisten, het monitoren van internetgebruik, het niet voorkomen van de verspreiding van nepnieuws en het blokkeren van bepaalde sites en sociale media. Ook wordt onderzocht of mediabedrijven eigendom zijn van de staat.

Eritrea voert de lijst aan, omdat de regering van president Isaias Afewerki sinds 2001 de media volledig controleert. De staat beslist wat media als nieuws brengen en het is verboden om het land en de regering negatief af te schilderen. Buitenlandse journalisten worden slechts sporadisch tot het land toegelaten.

In Eritrea heeft slechts 1 procent van de bevolking toegang tot internet en wordt online activiteit ook nog eens streng in de gaten gehouden. Daarnaast zijn sinds mei dit jaar alle sociale media geblokkeerd.

Ook China en Saoedi-Arabië op 'zwarte lijst'

De top tien wordt verder gevormd door Saoedi-Arabië, China, Vietnam, Iran, Equatoriaal-Guinea, Wit-Rusland en Cuba. Vooral Saoedi-Arabië, China en Iran maken zich schuldig aan het zonder proces vastzetten van kritische journalisten.

Het CPJ wijst erop dat journalisten ook in landen als Syrië, Jemen en Somalië onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen, maar dat dit eerder is te wijten aan oorlogen dan aan druk van de staat.

Nederland scoort goed op persvrijheid

Eerder dit jaar zakte Nederland een plek op de onofficiële wereldranglijst van persvrijheid. Volgens Reporters Without Borders zijn er maar drie landen waar het beter is gesteld met de persvrijheid dan in Nederland.

Noorwegen is volgens die ranglijst het land waar de media de meeste vrijheid hebben, gevolgd door Finland en Zweden. Ook op de ranglijst van Reporters Without Borders scoorden Turkmenistan, Noord-Korea en Eritrea het laagst op het gebied van persvrijheid.