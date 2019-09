Het dodental op de Bahama's als gevolg van orkaan Dorian is bijgesteld naar vijftig, zo heeft de politie dinsdag in een verklaring laten weten. De vrees is dat er nog steeds vele tientallen lichamen onder het puin liggen.

Het opruimen gaat tergend langzaam. De eilanden zijn slecht bereikbaar omdat het hele vliegveld vernield is en grote delen van het land hebben geen stroom. Tienduizenden mensen zijn hun woning kwijt.

De Verenigde Staten zijn van plan hun immigratieprocessen te versnellen om slachtoffers van orkaan Dorian op de Bahama's op te kunnen vangen.

De Amerikaanse douane zet daarnaast meer middelen in om de slachtoffers in het buurland bij te staan. Dat maakte de Customs and Border Protection (CBP) maandag bekend. "Ik heb de inzet van een enorme hoeveelheid middelen in Zuid-Florida goedgekeurd om ervoor te zorgen dat we mensen die vanuit de Bahama's komen kunnen ontvangen", aldus interim-directeur Mark Morgan.

VS zoekt 'balans' tussen hulp en veiligheid

Volgens hem betekent dat niet dat getroffen inwoners van de Bahama's ongehinderd Florida in mogen. "We moeten nog altijd een balans vinden tussen de humanitaire hulp die mensen nodig hebben en de veiligheid van dit land", zegt hij.

Het is onduidelijk hoeveel mensen de VS exact wil opvangen. Dorian bevindt zich nu boven het oostelijk deel van Canada en trekt in de richting van IJsland. Midden op de Atlantische Oceaan bevindt zich de tropische storm Gabrielle, die de komende dagen richting Schotland trekt. Dit levert veel regen en een stevige wind op.

Nederland stuurt twee schepen en tientallen mariniers

Doordat de restanten van Dorian en Gabrielle langs Noord-Europa trekken, krijgt Nederland te maken met zuidwestenwinden die relatief warme lucht aanvoeren.

Nederland biedt noodhulp in de vorm van zo'n 550 mariniers, een transportvaartuig en een onderzoeksschip die onderweg zijn naar het getroffen gebied. Zij hopen daar woensdag aan te komen en gaan helpen met de wederopbouw van het land. Ook gaan zij voedsel en water uitdelen, waar een groot tekort aan is in het verwoeste gebied.