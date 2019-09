Bij een brand in het Marien Ziekenhuis in Düsseldorf is een persoon om het leven gekomen en meer dan zeventig mensen gewond geraakt, van wie zeven ernstig. De meesten liepen rookvergiftiging op.

De brandweer heeft het getroffen deel van het ziekenhuis ontruimd en 61 mensen behandeld die rook hadden ingeademd. De zwaargewonden zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen.

De brand brak maandagavond uit op een patiëntenkamer en was rond 1.30 uur geblust. Een gesprongen zuurstofleiding versterkte het vuur en bemoeilijkte de bluswerkzaamheden. In de kamer troffen hulpdiensten later een lichaam aan.

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.