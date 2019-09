De krachtige tyfoon Faxai heeft in de nacht van zondag op maandag het Japanse vasteland bereikt. Er worden windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur gemeten en bijna een miljoen mensen zitten zonder stroom, schrijven meerdere internationale media.

Het merendeel van de huishoudens zonder stroom zouden zich in Tokio bevinden, zegt een woordvoerder van een belangrijke energiecentrale. In en rond de Japanse hoofdstad is het openbare leven tot stilstand gekomen door de zwaarste tyfoon in jaren.

Japanse autoriteiten adviseren de ruim 36 miljoen inwoners van de regio niet naar buiten te gaan, tenzij het strikt noodzakelijk is. 390.000 inwoners waren vooraf geadviseerd om hun huis tijdelijk te ontvluchten.

Volgens tv-zender NHK gaan er weinig mensen naar hun werk. Het treinnetwerk in en buiten Tokio is uit voorzorg platgelegd en honderden vluchten bij luchthavens in de regio zijn geannuleerd.

Er zijn nog geen berichten over eventuele dodelijke slachtoffers. Wel is er veel schade en zijn diverse rivieren overstroomd. Vooraf waarschuwde het Japanse Meteorologisch Agentschap voor "sterke golven, aardverschuivingen en overstromingen".