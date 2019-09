De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de emir van Koeweit is uitgesteld. De 90-jarige emir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah is opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis.

Volgens de Koeweitse verklaring heeft de emir "rust nodig." De twee leiders zouden elkaar donderdag ontmoeten, maar een hooggeplaatste Koeweitse ambtenaar laat zondag weten dat het bezoek aan het Witte Huis is uitgesteld.

Het is nog onbekend wanneer Trump en Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah elkaar wel ontmoeten. Beide leiders, die goed met elkaar overweg kunnen, schudden elkaar vorig jaar september ook al de hand.

"De emir is in goede gezondheid," zegt de ambtenaar. Volgens hem hebben artsen wel verschillende tests bij hem gedaan. Daaruit blijkt dat de hoogbejaarde man rust nodig heeft. De precieze reden daarvoor is niet bekendgemaakt.

De emir van de golfstaat regeert sinds 2006 en staat bekend als gematigd. Hij probeert bijvoorbeeld te bemiddelen in de ruzie die Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten hebben met Qatar. Ook staat hij minder vijandig tegenover Iran dan die drie andere Golf-staten.