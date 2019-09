Militairen uit de Verenigde Staten en Turkije zijn begonnen met gezamenlijke patrouilles in het noordoosten van Syrië. Zes gepantserde Turkse voertuigen reden Syrië binnen om zich aan te sluiten bij Amerikaanse eenheden.

De Turkse regering wil een 'veilige zone' inrichten aan de Syrische kant van de grens. Deze zone zou ervoor moeten zorgen dat een deel van de Syrische vluchtelingen die het land opvangt, kunnen terugkeren. Turkije vangt in totaal zo'n 3,6 miljoen Syriërs op die zijn gevlucht voor de burgeroorlog in hun land.

De VS en Turkije hebben afspraken gemaakt over de komst van een gezamenlijk centrum om militaire operaties aan te sturen en over de veilige zone. De zone moet volgens Turkije ook dienen als een buffer tegen Koerdische milities die in Syrië opereren.

De Syrisch-Koerdische strijders worden door de VS gezien als waardevolle bondgenoten in de strijd tegen terreurgroep IS. NAVO-bondgenoot Turkije vindt echter dat de milities een verlengstuk zijn van de verboden PKK-beweging, die aanslagen heeft gepleegd in Turkije.

De gezamenlijke patrouille stelde de Turkse strijdkrachten in staat ontmantelde versterkingen van Koerdische strijders te inspecteren en gebieden te bezoeken waar de Koerdische strijders vrijwillig zijn vertrokken, zei kolonel Myles Caggins van de internationale coalitie tegen IS.

Ondanks de gezamenlijke actie blijft de relatie tussen Ankara en Washington gespannen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan klaagde zondag dat de VS en zijn land nog niet op één lijn zitten. "Het lijkt erop dat onze bondgenoot een veilige zone wil voor de terreurorganisatie, niet voor ons."