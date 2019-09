India heeft zondag avondklokken ingesteld in verschillende delen van de Kasjmir-regio, nadat daar zaterdagavond botsingen ontstonden tussen veiligheidstroepen en sjiitische moslims tijdens een religieuze optocht. Dat melden lokale autoriteiten.

Twaalf inwoners en zes militairen raakten zaterdagavond gewond tijdens een traditionele optocht door sjiitische moslims. Deze vond plaats in de gebieden Rainawari en Badgam, in de buurt van Srinagar, de hoofdstad van Kasjmir.

Veiligheidstroepen probeerden de processie tegen te houden en gebruikten traangas en rubberen kogels toen de deelnemers de optocht voort wilden zetten. De deelnemers reageerden door stenen te gooien naar de troepen. Gevechten tussen beide partijen duurden tot laat in de nacht.

India meent dat beperkingen nodig zijn om veiligheid in de regio te bewaren. Bewapende militairen blokkeren momenteel de route van de optocht. Zondag gingen politiewagens de straat op om de avondklok aan te kondigen. Inwoners van Rainawai en Badgam moeten in hun huizen blijven.

India trok autonomie Kasjmir in

Kasjmir is een omstreden regio. Het gebied was zeventig jaar lang autonoom, totdat de Indiase regering van premier Narendra Modi in augustus besloot deze autonomie in te trekken. India wil het gebied volledig toe-eigenen, terwijl Kasjmir ook deels van buurland Pakistan is.

India sloot alle communicatiemiddelen in het gebied af en gaf huisarrest aan lokale politici. Half augustus werden langzaamaan weer telefoonverbindingen heropend en gingen scholen weer open.