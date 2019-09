Orkaan Dorian heeft zaterdag de Canadese kust bereikt. Eerste berichten over aangerichte schade spreken van ontwortelde bomen en stroomuitval in grote delen van de provincie Nova Scotia.

In de hoofdstad van die provincie is een hijskraan omvergeblazen, maar er zou niemand om het leven zijn gekomen. Wel zitten er ruim 330.000 mensen zonder stroom, aldus een woordvoerder van de belangrijkste elektriciteitscentrale in die regio.

De Canadese premier Justin Trudeau uit zijn zorgen op Twitter en vertelt dat de "veiligheid van de Canadezen garanderen" zijn prioriteit heeft. Als Dorian gepasseerd is wordt het leger ingezet om schade te herstellen.

Dorian was boven de Bahama's een storm van de vijfde en zwaarste categorie, maar was voordat het de kust van de VS bereikte al afgezwakt tot een storm van de derde en daarna tweede categorie. Ook Canada heeft te maken met windsnelheden van 150 kilometer per uur.

Na Nova Scotia trekt de storm verder noordwaarts richting Prince Edward Island. In de loop van zondag bereikt Dorian vervolgens Newfoundland.

Bahamaanse autoriteiten vrezen voor "schrikbarend hoog" dodental

In de Bahama's is het dodental opgelopen tot 43 maar er worden, naar verluidt, nog honderden tot duizenden mensen vermist. Een website waarop de Bahamaanse bevolking hun vermiste geliefden kan doorgeven telt inmiddels bijna zevenduizend namen.

De schade in de Verenigde Staten 'viel mee', volgens weerdeskundigen. Vier mensen kwamen om het leven en 250.000 huishoudens zaten zonder stroom. Op een eilandengroep voor de kust van North Carolina zouden achthonderd mensen gevangen hebben gezeten in hun eigen huis, door zware overstromingen.