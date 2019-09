Oekraïne en Rusland hebben zaterdag zeventig gevangenen aan elkaar overgedragen. Elk land liet 35 gevangenen naar het buurland vertrekken. Het vliegtuig met Oekraïense gevangenen vanuit Moskou en het Russische vliegtuig vanuit Kiev zijn allebei vertrokken. Media melden dat MH17-verdachte Vladimir Tsemach deel uitmaakt van de ruil.

Russische media meldden de aanwezigheid van Tsemach en ook AFP stelt dat hij aan boord is, op basis van een anonieme bron. Dat is nog niet officieel bevestigd. Indien de berichtgeving klopt, is met de uitwisseling een belangrijk persoon in het MH17-proces buiten bereik van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) gekomen.

Tsemach werd eerder deze week vrijgelaten door de Oekraïense autoriteiten. Nederland drong er daarna op aan hem niet over te dragen aan Rusland. Nederland wil Tsemach verhoren over zijn rol bij het neerschieten van de MH17. Als hij wordt overgedragen aan Rusland, is Nederland bang dat hij niet meer verhoord kan worden.

De man werd eind juni opgepakt door Oekraïense militairen. Hij was volgens sommige bronnen destijds commandant van de luchtverdediging vlakbij de plaats Snizjne, vanwaar de Buk-raket werd afgevuurd waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten. Volgens het Joint Investigation Team (JIT) weet Tsemach mogelijk meer over het neerhalen van MH17.

Uit een video-interview uit 2015 zou ook mogelijke betrokkenheid van Tsemach blijken bij het afvoeren van de buk-lanceerinstallatie naar Rusland. Zo zou het woord 'buk' zijn weggepiept.

Europese verzoeken om verdachte niet uit te leveren

Veertig Europese politici vroegen eerder aan Oekraïne om hem niet uit te leveren aan Rusland. Ook het Nederlandse OM had gevraagd Tsemach beschikbaar te houden voor verhoor.

Het proces tegen vier MH17-verdachten begint volgend jaar maart. Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov en Leonid Kharchenko worden verantwoordelijk gehouden voor onder meer het transporteren van de raket.

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven. De meeste slachtoffers waren Nederlanders.

Oekraïense zeelieden en journalist overgedragen

Rusland heeft 24 Oekraïense bemanningsleden van een schip op het vliegtuig naar Kiev gezet, zegt hun advocaat. Zij werden in november opgepakt door Rusland. Hun schip zou volgens de Russen illegaal de Russische wateren zijn binnengevaren bij de Straat van Kertsj.

Volgens de advocaat van de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov wordt hij ook overgedragen door Rusland. De Russische politie pakte Sentsov in 2014 op nadat hij kritiek had geuit op de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim door de Russen. Hij kreeg een celstraf van twintig jaar na een veroordeling voor terrorisme.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn Russische collega Vladimir Poetin bespraken de gevangenenruil eerder dit jaar. Ze proberen zo de band tussen beide landen te verbeteren.