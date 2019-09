De Iraanse olietanker Adrian Darya 1, die centraal staat in een conflict tussen Iran en westerse landen, is door een satelliet gefotografeerd voor de kust van Syrië, zegt een Amerikaans ruimtevaarttechnologiebedrijf. Het schip verdween eerder deze week van de radar.

Spanningen rond Iraanse tanker 4 juli: Tanker aan ketting gelegd in Gibraltar

Verdenking dat lading bestemd is voor Syrië, Teheran ontkent

15 augustus: Schip op vrijgegeven door Gibraltar

3 september: Tanker verdwijnt uit beeld

6 september: Tanker duikt op voor Syrische kust

Het bedrijf Maxar heeft foto's openbaar gemaakt waarop het schip in de buurt van de Syrische havenstad Tartus te zien is. De foto's werden op vrijdag 6 september genomen. Sinds afgelopen dinsdag was de locatie van de tanker niet bekend, waarschijnlijk omdat een transponder aan boord was uit gezet, bleek uit gegevens van financieel analist Refinitiv.

De tanker, die voorheen onder de naam Grace 1 voer, is geladen met 2,1 miljoen vaten ruwe olie uit Iran. Het schip werd begin juli in Gibraltar geënterd door commandotroepen van de Britse marine, omdat de Britse autoriteiten vermoedden dat het op weg was naar Syrië en daarmee EU-sancties zou schenden.

Iran reageerde twee weken later door een tanker onder Britse vlag in beslag te nemen in de Straat van Hormuz.

De Adrian Darya 1 werd op 15 augustus vrijgegeven door Gibraltar, nadat Iran schriftelijke garanties bood dat het zijn lading niet in Syrië zou lossen. Deskundigen uit de scheepvaartwereld zeggen echter te verwachten dat de tanker een deel van zijn lading zal overbrengen naar een tweede schip, nadat Teheran bekendmaakte een koper te hebben gevonden.

De Iraanse tanker Adrian Daryia 1 werd door een satelliet vastgelegd op zeer korte afstand van de Syrische havenstad Tartus. (Foto: Maxar)

VS zet olietanker op zwarte lijst

De VS probeerde het schip in handen te krijgen toen het in Gibraltar aan de ketting lag, maar slaagde daar niet in.

Washington heeft andere landen gewaarschuwd geen diensten of andersoortige assistentie aan de Adrian Darya 1 te leveren, omdat het zou toebehoren aan de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), een paramilitaire tak van de Iraanse strijdkrachten die naar schatting een derde van de Iraanse economie bestiert. De IRGC wordt door de VS beschouwd als terroristische organisatie.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de Iraanse tanker vrijdag op een zwarte lijst geplaatst. Dat deden de Amerikaanse autoriteiten een week eerder ook al.