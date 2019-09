Op de website Dorian People Search Bahamas, waar mensen namen van vermiste geliefden kunnen doorgeven, staan de namen van bijna zevenduizend personen, schrijft NBC News. Het dodental in de nasleep van orkaan Dorian is verder opgelopen tot 43, maar volgens woordvoerders van de Bahamaanse regering zijn er nog honderden tot duizenden mensen vermist.

Er wordt rekening gehouden met een extreem slecht scenario, waarbij de komende tijd nog een "schrikbarend hoog" aantal lichamen gevonden wordt. "Mensen moeten zich voorbereiden op onvoorstelbaar slecht nieuws over het dodental", aldus minister van Gezondheid Sands.

Zeventigduizend mensen hebben direct hulp nodig op de Abaco-eilanden en Grand Bahama. Dorian zou ruim 6 miljard euro aan materiële schade hebben aangericht op de eilandengroep.

De VN heeft 5,4 miljoen dollar vrijgemaakt om de Bahama's te hulp te schieten. Ook worden er 720.000 kant-en-klaarmaaltijden naar het rampgebied gestuurd.

Zwaarste storm die de Caribische eilandengroep ooit trof

Dorian was de zwaarste storm die de Caribische eilandengroep ooit heeft meegemaakt. De orkaan van de vijfde categorie kwam zo ongeveer tot stilstand boven de noordelijke eilanden Abaco en Grand Bahama.

Met windstoten tot 300 kilometer per uur hield de orkaan bijna 48 uur lang ongelooflijk huis en werden de eilanden in puin gelegd. Dorian is inmiddels afgezwakt van de vijfde naar de eerste categorie en gaat met windsnelheden van 150 kilometer per uur richting het noordoosten van de Verenigde Staten.

Dorian afgezwakt naar storm van de eerste categorie

Weerexperts zeggen dat Dorian nog véél meer schade had kunnen aanrichten in de zuidoostelijke staten van de VS. Vooralsnog zijn er vier mensen om het leven gekomen en zaten ruim 250.000 huishoudens zonder stroom.

Op de eilandengroep Outer Banks vlak voor de kust van North Carolina zou de meeste schade zijn aangericht; het oog van Dorian bleef enige tijd boven de eilanden hangen.

Zeker achthonderd inwoners zouden door ernstige overstromingen gevangen zitten in hun eigen huis. "Zij hebben dringend hulp nodig", aldus gouverneur Cooper.