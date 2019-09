Juan Guaidó, de oppositieleider en zelfbenoemde interim-president van Venezuela, wordt beschuldigd van "hoogverraad" omdat hij een stuk land dat Venezuela claimt aan Amerikaanse multinationals wil weggeven. Het strafrechtelijk onderzoek is vrijdag aangekondigd, schrijft persbureau AFP.

Het zou gaan om het olierijke gebied Esequibo, waar behalve Venezuela ook Guyana een claim op legt. Volgens minister van Justitie Tarek William Saab is Guaidó met Amerikanen aan het onderhandelen over de regio. Diezelfde woorden sprak president Nicolás Maduro donderdag al uit op de nationale televisie.

Volgens de Venezolaanse justitie is een audio-opname gevonden waarin een Amerikaanse woordvoerder een adviseur van Guaidó aanspoort om Esequibo "over te leveren" aan multinationals als ExxonMobil, een Amerikaanse oliegigant die in 2015 al bekendmaakte dat er een groot olieveld in het gebied gevonden was.

De Verenigde Staten hebben de regering van Maduro gewaarschuwd Guaidó niet te arresteren. Naast door de VS wordt Guaidó gesteund door tientallen andere landen, waaronder Nederland.

Maandenlange onrust in Venezuela door politiek conflict

In Venezuela is het al bijna het hele jaar onrustig door het conflict tussen de regering-Maduro en Guaidó. De oppositieleider beëdigde zichzelf in januari als interim-president van het Zuid-Amerikaanse land, mede omdat Maduro bij de laatste presidentsverkiezingen zijn belangrijkste tegenstanders buitenspel zette. De oppositie noemde die verkiezingen "onrechtmatig".

Daarnaast heerst er onvrede over het bewind van Maduro, dat al jarenlang gekenmerkt wordt door een ernstige economische crisis en hyperinflatie. Daardoor zijn dagelijkse benodigdheden voor veel inwoners onbetaalbaar geworden.

Pogingen van de oppositieleider om Maduro af te zetten, slaagden vooralsnog niet: het leger bleef trouw aan de president. In juli gingen de huidige regering en de oppositie met elkaar om de tafel om over de crisis in het land te praten, maar ook die gesprekken bleven zonder het gewenste resultaat.

In april hief Venezuela Guaidós immuniteit op, waardoor hij niet langer politieke onschendbaarheid geniet. Ook mag hij de komende vijftien jaar geen publiek ambt bekleden. Meerdere coupplegers zijn opgepakt, maar Guaidó bleef vooralsnog op vrije voeten.