Een bekend lid van de Turkse oppositiepartij CHP, Canan Kaftancioglu, heeft vrijdag negen jaar en acht maanden gevangenisstraf gekregen. Dat laat een lid van de oppositiepartij weten. Ze zou president Recep Tayyip Erdogan hebben beledigd en terroristische propaganda hebben verspreid.

Kaftancioglu was als hoofd van de CHP in Istanboel nauw betrokken bij de lokale verkiezingen van die stad in april. De beweging van president Erdogan verloor toen voor het eerst in 25 jaar de macht in Istanboel, toen de CHP won met 54 procent van de stemmen.

De uitspraak tegen Kaftancioglu is grotendeels gebaseerd op tweets die de politicus plaatste tussen 2012 en 2017. De oppositie denkt dat de uitspraak een vergelding is voor de uitslag van de lokale verkiezingen.

Kaftancioglu zei bij het verlaten van de rechtbank dat deze beslissing niet in de rechtszaal was genomen, maar in het presidentiële paleis. De Turkse regering benadrukt dat rechters onafhankelijk hun beslissingen maken.

CHP'er Ekrem Imamoglu, sinds april de burgemeester van Istanboel, denkt dat de uitspraak in hoger beroep zal worden teruggedraaid. Het Gerechtshof zal deze uitspraak over zes maanden doen, waarna een hoger gerechtshof zich ook nog over de uitspraak kan ontfermen.