Het koelen van schildpadnesten door schaduw en regen kan mogelijk helpen om meer mannetjes in populaties te krijgen. Dat blijkt uit een succesvolle proef van het Wereld Natuur Fonds (WWF) in Australië, dat samenwerkte met de Universiteit van Queensland. Door een grote hoeveelheid vrouwelijke groene schildpadden komt het voortbestaan van de populatie in gevaar.

De temperatuur van het zand waar schildpadeieren in liggen, beïnvloedt welk geslacht er uit het ei zal komen. Bij hogere temperaturen kruipen er meer vrouwelijke schildpadden uit de nesten.

Door de opwarming van de aarde stijgen de zandtemperaturen en komen er meer vrouwelijke jongen. Bij de populatie groene zeeschildpadden in Australië komt uit 90 procent van de eieren een vrouwelijk jong, bleek uit eerder onderzoek. In de toekomst kan de hele populatie vrouwelijk worden, stelden deze wetenschappers.

Bij de proef van het WWF en de Universiteit van Queensland werden nesten op een afgelegen strand verplaatst naar schaduwplekken. Na drie maanden kwamen de eieren uit op deze koelere plek, die ook verkoeld werd door regen, en bleek 80 procent van de jongen mannelijk te zijn.

De jongen uit de gekoelde nesten bleken ook in betere fysieke conditie te zijn, waardoor ze sneller voortbewogen en meer kans hadden om te overleven. Dit omdat jonge schildpadden in de eerste dagen na het uitkomen een gemakkelijke prooi zijn voor roofdieren.

Het onderzoek gaat in november de tweede fase in. De wetenschappers willen dan uitzoeken hoe groot het aantal mannetjes in een populatie moet zijn. Ook willen ze achterhalen wanneer het geslacht van de jongen in het ei wordt bepaald.