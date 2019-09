Het is onduidelijk of de Indiase maanmissie Chandrayaan-2 vrijdag succesvol is neergekomen op het zuidelijk deel van de maan, wat nog niet eerder is gedaan door maanlanders. Op een hoogte van 2,1 kilometer boven de grond werd het contact verbroken, laat de directeur van de Indiase Organisatie voor Ruimteonderzoek (ISRO) Kailasavadivoo Sivan weten.

Rond 22.10 uur begon de landingsfase van Chandrayaan-2. Na een kwartier verloor de missiecontrole het contact met de lander. Op dat moment kwam de lander neer met 60 meter per seconde, wat behoorlijk snel is om nog op tijd af te kunnen remmen.

Op live videobeelden waren sombere gezichten van werknemers van de missiecontrole en toeschouwers te zien. ISRO zegt de data te analyseren, maar heeft nog geen definitief antwoord gegeven of de lander is neergestort of niet.

Tijdens de livestream was te zien dat minister president Narendra Modi de ingenieurs van ISRO toesprak. Op Twitter laat hij weten "trots" te zijn.

De Chandrayaan-2-missie bestaat uit een landingsvoertuig met maanwagen en een satelliet dat om de maan zal draaien. De missie werd gelanceerd op 22 juli aan boord van een Indiase GSLV mkIII-raket en op 20 augustus kwam de missie in een baan om de maan. Op 2 september koppelden het landingsvoertuig en de satelliet los van elkaar.

Drie landen hadden eerder een succesvolle zachte maanlanding

Als de landing geslaagd is, schaart India zich in een rijtje met drie andere landen die een succesvolle zachte maanlanding op hun naam hebben staan. Tot dusver lukte het alleen Rusland, de Verenigde Staten en China. Rusland was de eerste, toen in februari 1966 de Luna 9-missie succesvol landde op het maanoppervlak.

Voorafgaand aan deze missie was Luna 2 het eerste door mensen gebouwde object dat de maan raakte. Het crashte doelbewust in de oppervlakte van de maan.

De VS landde in juni van 1966 de Surveyor 1 op het hemellichaam en werd zo het tweede land dat de maan bereikte. De enige bemande maanlandingen zijn ook uitgevoerd door de VS, waarvan de eerste de Apollo 11-missie op 24 juli 1969 was.

Het derde land om de maan te bereiken was China in januari 2019. Chang'e 4-missie wist toen met succes te landen op het hemellichaam en werd tevens de eerste succesvolle landing op de donkere kant van de maan.

Israël had in april van dit jaar het vierde land op de maan kunnen worden met de Beresheet-lander. Het land kampte tijdens de landing echter met technische problemen, waardoor Beresheet neerstortte op de oppervlakte.

Een replica van de Luna 9-maanlander, het eerste voertuig dat zacht landde op de maan. (Foto: NASA Space Science Data Coordinated Archive)

Drie onderdelen van missie doen elk eigen onderzoeken

Het landingsvoertuig van Chandrayaan-2, de Vikram-lander, is 2,5 meter groot en vernoemd naar de Indiase wetenschapper Vikram Sarabhai, die de ISRO oprichtte. De Vikram heeft ook meerdere instrumenten aan boord, zoals een seismograaf en een temperatuurmeter.

Na de landing van Vikram, zou er een wagentje genaamd Pragyan (Sanskriet voor wijsheid) uitrijden. Het wagentje is nog geen meter groot en rijdt 1 centimeter per seconde. Pragyan kan alleen communiceren met Vikram en zou grondonderzoek doen nabij de landingsplek.

De satelliet, de Orbiter, is gebouwd om een jaar lang functioneel te zijn. Hij staat in contact met het Indian Deep Space Network, het communicatienetwerk waarmee India contact houdt met haar ruimtevaartuigen, en de maanlander van de missie. Aan boord van Orbiter bevinden zich acht instrumenten, die onder meer de maan in kaart brengen en de opbouw van het hemellichaam meten met röntgenstraling.

Voorganger van maanmissie gelanceerd in 2008

De voorganger van deze missie, Chandrayaan-1, werd in oktober 2008 gelanceerd. Chandrayaan-1 bestond uit een satelliet en de Moon Impact Probe, een voertuig dat gebouwd is om neer te storten op het maanoppervlak.

De deeltjes die vrijkwamen door deze klap konden worden geanalyseerd, waardoor bevestiging kwam van bevroren water op de maan. De satelliet van deze missie draaide 3.400 rondjes om de maan. In augustus 2009 verloor de missiecontrole contact met de sonde en kwam de missie ten einde.

Wereldwijd werken ruimtevaartorganisaties aan nieuwe maanmissies, zowel bemand als onbemand. Zo werken de VS, Rusland, Japan, China en Zuid-Korea aan landers en ook commerciële partijen zoals het Amerikaanse Moon Express werken aan voertuigen.

In 2024 wil de VS onder meer de eerste vrouw op de maan krijgen met de Artemis-missie. Ook China, Japan en Rusland hopen reizigers op de maan te laten landen. Naast landingen op de maan zijn er ook plannen voor een Lunar Gateway, een internationaal ruimtestation dat om de maan draait en fungeert als tussenstop naar de maanoppervlakte.

Ruimtevaartbedrijf SpaceX werkt momenteel aan het commerciële Starship-voertuig, waarmee in 2023 een bemande vlucht om de maan moet worden gemaakt. Alle stoelen voor deze vlucht zijn opgekocht door de Japanse zakenman Yusaku Maezawa, die kunstenaars wil meenemen en hen wil laten inspireren door de maan.

Een artiestenimpressie van de Lunar Gateway, een ruimtestation dat moet gaan draaien om de maan. (Foto: NASA)