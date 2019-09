De noodhulp voor inwoners op de Bahama's na orkaan Dorian is op gang gekomen. Het eiland Abaco lijkt het zwaarst getroffen en heeft de meeste hulp nodig, meldt het Rode Kruis vrijdag. Ook op het eiland Grand Bahama is de schade "zeer ernstig", aldus de hulporganisatie.

Op de Bahama's zijn tot nu toe zeker dertig mensen omgekomen door het natuurgeweld, maar de autoriteiten vrezen dat dit aantal nog flink gaat oplopen. "Mensen moeten zich voorbereiden op onvoorstelbaar slecht nieuws over het dodental", zei de Bahamaanse minister Duane Sands van Gezondheid.

Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Zo raakte eilandbewoner Richard Johnson zijn zes jaar oude broer Adrian kwijt. De jongen was simpelweg niet opgewassen tegen de orkaanwinden. "Ik denk dat windstoten hem binnen enkele seconden vanaf het dak in het water bliezen", zegt een hopeloze Johnson tegen Reuters.

Dorian was de zwaarste storm die de Caribische eilandengroep ooit heeft meegemaakt. De orkaan van de vijfde categorie kwam zo ongeveer tot stilstand boven de noordelijke eilanden Abaco en Grand Bahama. Met windstoten tot 300 kilometer per uur hield de orkaan bijna 48 uur lang ongelooflijk huis en werden de eilanden in puin gelegd.

"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt en ik wil ook nooit meer zoiets meemaken", zei minister Sands tegen een lokaal radiostation.

Eerste hulpverleners gearriveerd op Abaco

Volgens het Rode Kruis komt de hulpoperatie steeds beter op gang. Een groot team van internationale hulpverleners staat klaar om hulp te bieden op de getroffen eilanden, zegt woordvoerder Naomi Nolte. Enkelen van hen zijn al naar Abaco afgereisd vanuit de Bahamaanse hoofdstad Nassau op het eiland New Providence, dat Dorian grotendeels bespaard liet.

Medewerkers van de hulporganisatie hebben op Abaco met veel mensen gesproken. In die gesprekken bleek dat iedere bewoner zijn of haar huis kwijt is en dat vele Bahamanen een familielid of naaste zijn kwijtgeraakt.

Vanuit Panama is donderdagmiddag een vliegtuig met hulpgoederen van het Rode Kruis geland in Nassau en komend weekend komen daar nog eens twee vliegtuigen bij. De hulpgoederen bestaan onder meer uit schoon drinkwater, voedsel, dekens en dekzeilen.

Hulpverleners laden noodpakketten over vanuit een vliegtuig op een truck. (Foto: Rode Kruis)

Koninklijke marine annuleert noodhulpoefening

Nederland stuurt ook twee marineschepen naar de Bahama's om hulp te verlenen. Het amfibische transportschip Zr. Ms. Johan de Witt en het onderzoeksschip Zr. Ms. Snellius worden momenteel geprepareerd op Sint-Maarten.

De Koninklijke Marine zou eigenlijk een grote noodhulpoefening houden op Sint-Maarten, Curaçao, Bonaire en Sint-Eustatius, maar volgens woordvoerder Alex Kranenburg is deze oefening afgelast vanwege de natuurramp op de Bahama's.

Volgens hem moet blijken in hoeverre de Bahamaanse autoriteiten gebruik willen maken van de Nederlandse hulp. De marine heeft drie mensen vooruitgestuurd om met coördinerende organisaties te overleggen. "Zij zullen horen wat men van ons vraagt en verlangt", zegt Kranenburg.

Volgens de zegsman heeft de marine veel te bieden. De schepen zijn naast allerlei hulpgoederen ook uitgerust met onder meer twee helikopters, vier landingsvaartuigen en twee specialistische duikteams. Ook varen ongeveer vierhonderd militairen en medisch personeelsleden mee op de schepen, die vermoedelijk 8 september vertrekken en 11 september aankomen op de Bahama's.

Bijna elke inwoner van het Bahamaanse eiland Abaco is dakloos door orkaan Dorian. (Foto: Getty Images)

VN: 70.000 mensen hebben dringend hulp nodig

De Verenigde Naties schatten dat ongeveer 70.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig hebben. Hulpverleners staan echter voor serieuze uitdagingen. Zo zijn luchthavens nog niet operationeel vanwege de schade en kunnen reddingshelikopters mensen amper bereiken, omdat er geen plek is om te landen.

Ook de communicatie op Abaco en Grand Bahama ligt grotendeels plat. Ongeveer dertienduizend huizen zijn verwoest en grote gebieden staan onder water.

Enkele mensen zijn al wel gered uit Abaco. Zij kregen onder anderen hulp van Rode Kruis-verpleegkundigen die al op het eiland waren vóór de orkaan. Zij bieden eerste hulp en brengen mensen naar ziekenhuizen. Zo'n vierhonderd mensen zijn al opgevangen in het ziekenhuis in Marsh Harbour op Abaco. Het ziekenhuis op Grand Bahama lijkt echter te beschadigd om te functioneren.