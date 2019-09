Robert Mugabe, de voormalig president van Zimbabwe, is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de huidig president Emmerson Mnangagwa vrijdag laten weten in een tweet.

Mugabe was een van de langstzittende regeringsleiders van Afrika. Hij was tussen 1980 en 1987 premier en daarna tot 2017 president van de Republiek Zimbabwe.

In november 2017 dwongen Mugabe's bondgenoten hem af te treden als president. Dat was omdat hij zijn gedoodverfde opvolger Mnangagwa ontslagen had en bezig was om zijn 52-jarige vrouw Grace Mugabe als zijn vervanger te positioneren.

De laatste jaren leidde Mugabe een teruggetrokken leven in zijn villa in een buitenwijk van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. De afgelopen maanden liet hij zich nog amper in het openbaar zien. De oud-president was al een tijd ziek.

"Met verdriet kondig ik het overlijden aan van de grondlegger en de voormalige president van Zimbabwe", meldt Mnangagwa. "Zijn bijdrage aan de geschiedenis van ons land en continent zal nooit worden vergeten. Moge zijn ziel rusten in eeuwige vrede."