Robert Mugabe, de voormalige president van Zimbabwe, is vrijdag op 95-jarige leeftijd overleden. De huidige president Emmerson Mnangagwa maakte dit bekend in een tweet.

"Met veel verdriet kondig ik het overlijden van de grondlegger en de voormalige president van Zimbabwe aan", meldt Mnangagwa. "Zijn bijdrage aan de geschiedenis van ons land en continent zal nooit worden vergeten. Moge zijn ziel rusten in eeuwige vrede."

Mugabe was een van de langstzittende staatshoofden van Afrika. Hij was tussen 1980 en 1987 premier en daarna tot 2017 president van de Republiek Zimbabwe.

In november 2017 dwongen Mugabes bondgenoten hem af te treden als president, omdat hij zijn gedoodverfde opvolger Mnangagwa ontslagen had en had geprobeerd zijn 52-jarige vrouw Grace Mugabe als vervanger te positioneren.

Mugabe was een dictator

Mugabe leidde Zimbabwe met harde hand. Om de macht vast te houden, schuwde hij geweld tegen zijn eigen bevolking niet. Hij won vele verkiezingen, maar die waren zelden vrij van fraude en intimidatie. "Alleen God kan mij afzetten", was niet voor niets een bekende uitspraak van de dictator.

Daarnaast voerde Mugabe in economisch opzicht een desastreus beleid met uiteindelijk hyperinflatie als gevolg.

Toch kon de dictator bij de Zimbabwaanse bevolking ook op bewondering en sympathie rekenen. Ruim veertig jaar geleden leidde hij het land namelijk naar onafhankelijkheid door af te rekenen met de Britse kolonisator.

Een teruggetrokken leven

De laatste jaren leidde Mugabe een teruggetrokken leven in zijn villa in een buitenwijk van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. De afgelopen maanden liet hij zich nog amper in het openbaar zien.

De oud-president was al sinds april ziek. Hij overleed in een ziekenhuis in Singapore, waar hij de laatste jaren regelmatig medische behandelingen ontving.