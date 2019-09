Orkaan Dorian heeft ook in de Verenigde Staten zijn eerste dodelijke slachtoffers geëist. Drie personen in Florida en één in North-Carolina zouden zijn verrast door het natuurgeweld, schrijft persbureau AFP. In de Bahama's is het dodental opgelopen tot dertig, maar de Bahamaanse minister van Gezondheid Duane Sands verwacht dat het "ontstellend" hoog gaat oplopen.

"Mensen moeten zich klaar maken voor onvoorstelbaar slechte informatie over het dodental", aldus Sands.

Veel mensen op de eilandengroep worden nog vermist. De eilanden zijn grotendeels in puin gelegd, volgens een eerste schatting bedraagt de schade ruim 6 miljard euro.

Dorian werd krachtiger vlak voordat de storm de VS bereikte maar is inmiddels weer afgezwakt naar een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden van ongeveer 175 kilometer per uur.

Op de Bahama's was Dorian nog een storm van de vijfde en zwaarste categorie met windsnelheden van 300 kilometer per uur. De Nederlandse marine maakte donderdag bekend dat twee schepen met hulpgoederen vanaf Sint Maarten naar de eilandengroep worden gestuurd.

250.000 woningen en bedrijven zonder stroom in zuidoosten VS

Voor zover bekend zaten vrijdag 250.000 woningen en bedrijven in het zuidoosten van de VS zonder stroom door de orkaan, maar valt de schade enigszins mee. Zo'n anderhalf miljoen geëvacueerden in Georgia en North- en South Carolina mogen inmiddels weer naar huis.

Op de eilandengroep Outer Banks vlak voor de kust van North Carolina wordt wél gevreesd voor forse schade. Het oog van Dorian hangt momenteel in de buurt van het uiterste oostpunt van de Amerikaanse staat en de orkaan verplaatst zich langzaam, waardoor het veel tijd heeft om schade aan te richten.

Volgens het Nationale Orkaancentrum van de VS gaat Dorian na de oostkust van North Carolina verder over zee en komt de storm pas in Canada weer aan land.