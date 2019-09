Brazilië trekt omgerekend ruim 220 miljoen euro uit voor maatregelen tegen de branden in het Amazonegebied. Het geld kwam boven water in een onderzoek naar corruptie, de zogenoemde 'operatie Car Wash', en wordt nu voor de aanpak van de branden benut.

Het hoofd van de Braziliaanse senaat maakte dat donderdag bekend. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ligt internationaal onder vuur vanwege de aanpak van de branden in het Amazonegebied.

Vrijdag begint in Colombia een regionale top waar over het probleem wordt overlegd. Bolsonaro heeft afgezegd omdat hij zondag wordt geopereerd.

Het is de vierde medische ingreep sinds hij vorig jaar ernstig gewond raakte door een steekpartij tijdens zijn verkiezingscampagne.

Grootste staat van Brazilië heeft noodtoestand uitgeroepen

Elk jaar ontstaan er bosbranden in het Amazonegebied, omdat dit de start van de drogere periode is. Of er momenteel een recordaantal branden woedt in het gebied, is nog niet duidelijk.

Wel riep de grootste staat van Brazilië, Amazonas, begin augustus de noodtoestand in het zuiden van de staat uit vanwege het grote aantal bosbranden in de regio en het effect dat die op de luchtkwaliteit hebben. NASA constateerde dat in deze staat inderdaad meer bos in brand staat dan normaal in deze periode van het jaar.

Nederland doneert kwart miljoen euro voor bestrijding Amazonebranden

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft binnen één week maar liefst 250.000 euro ingezameld voor de bestrijding van de branden in het Amazonegebied. De Nederlandse donaties worden gebruikt voor de aanschaf van onder meer veiligheidspakken, zuurstofmaskers en helmen.

De opbrengsten worden ook gebruikt om voedsel en drinkwater voor de geëvacueerde lokale bevolking te regelen.