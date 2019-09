Een Franse rechtbank heeft de aanklachten tegen Air France en Airbus, over het vliegtuigongeluk met een Airbus A330 in 2009, laten vallen.

Bij de vliegramp kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De piloten van het verongelukte toestel kregen in eerste instantie de schuld van het ongeluk. Het ongeval was het dodelijkste incident in de geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij.

De Airbus A330 stortte tien jaar geleden in de Atlantische Oceaan toen het onderweg was van Rio de Janeiro naar Parijs.

"De directe oorzaak van het ongeval is het verlies van controle door de bemanning over het traject van het vliegtuig", aldus de rechtbank. Volgens een onderzoek in 2012 zouden de piloten destijds niet adequaat genoeg gereageerd hebben op waarschuwingssignalen. Er zou ijsvorming zijn ontstaan op de vleugels van het toestel.

De Franse rechtbank zegt nu echter dat de ijsvorming niets te maken had met de crash.