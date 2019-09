Nederland stuurt twee marineschepen naar de Bahama's om hulp te verlenen. Dat land is zwaar getroffen door de orkaan Dorian. Zeker 70.000 inwoners van de Caribische eilandengroep hebben hulp nodig.

De marine is al met een aantal schepen in de regio voor een noodhulpoefening. Het amfibische transportschip Zr. Ms. Johan de Witt en het onderzoeksschip Zr. Ms. Snellius worden ingeschakeld voor de Bahama's. Het land heeft behoefte aan onder meer voedsel, drinkwater en medicijnen.

De schepen gaan eerst humanitaire goederen op Sint Maarten inladen. Daarna varen ze naar de getroffen eilanden. De humanitaire hulp wordt betaald door het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking.

Volgens de Verenigde Naties hebben 70.000 mensen op de Bahama's dringend humanitaire hulp nodig. Dorian heeft op de Bahama's inmiddels twintig levens geëist, maar dit dodenaantal loopt vermoedelijk verder op.

VN maakt 5,4 miljoen dollar vrij voor hulp

De organisatie maakt 5,4 miljoen dollar vrij om 39.000 mensen te helpen in de komende drie maanden. Daarnaast stuurt de VN 720.000 kant-en-klaarmaaltijden naar de Bahama’s.

"We zitten midden in een van de grootste crises ooit in ons land en we verwachten dat nog meer mensen overlijden", aldus de Bahamaanse premier Hubert Minnis. De materiële schade op de eilanden bedraagt mogelijk omgerekend ruim 6 miljard euro.

Cruisebedrijf Royal Caribbean wil elke dag een cruiseschip voedsel en water laten afleveren in het rampgebied. Vrijdag zouden de eerste 43.000 flesjes water en 10.000 maaltijden moeten aankomen, schrijft het bedrijf op Twitter. Veel van de werknemers zouden op de eilandengroep wonen.

Nu storm in categorie 2 van 5

De orkaan Dorian, die met verwoestende kracht over de Bahama's trok, is afgezwakt naar een storm in de categorie 2 op een schaal van 5. Het centrum van de storm trekt nu langzaam langs de kust van de Amerikaanse staten South en North Carolina.

In het stormgebied worden windsnelheden van 175 kilometer per uur gemeten, aldus het National Hurricane Center in Miami. Dat is een stuk minder dan de 300 kilometer per uur die op de noordelijke eilanden van de Bahama's werd geregistreerd.

Een van de zwaarste orkanen ooit

Orkaan Dorian was een van de krachtigste Caribische stormen ooit geregistreerd. Op het moment dat hij over de Abaco-eilanden en Grand Bahama trok, was Dorian een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie.

Klik in de app op de widget hierboven om te zien waar orkaan Dorian zich nu bevindt. (Bron: Windy.com)