Na een spoor van vernieling te hebben aangericht op delen van de Bahama's, vormt orkaan Dorian nu een gevaar voor de zuidoostkust van de Verenigde Staten. Mogelijk komt de tropische storm donderdag aan land in de Amerikaanse staat South Carolina.

Na even afgenomen te zijn in kracht, is Dorian, gevoed door het warme oceaanwater, inmiddels weer een orkaan van de derde categorie. Dat betekent dat windsnelheden tot 185 kilometer per uur kunnen voorkomen.

Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) heeft een stormvloedwaarschuwing afgevaardigd voor kustgebieden in de staten Georgia, South Carolina, North Carolina en Virginia. Meer dan 2,2 miljoen Amerikanen hebben de opdracht gekregen om te evacueren.

Volgens de weersverwachtingen zal de orkaan donderdag pal langs of over de kust van South Carolina scheren. In de nacht van donderdag op vrijdag beweegt Dorian verder richting North Carolina. In Florida lijkt het gevaar om direct geraakt te worden door de orkaan geweken. Wel beuken hoge golven al urenlang op de kust van de 'Sunhine State'.

Grote kans op overstromingen

Verschillende kustgebieden in South Carolina moeten rekening houden met overstromingen. Het zeewater bij populaire vakantiebestemming Myrtle Beach kan tot twee meter stijgen, waarschuwt het NHC.

In de overstromingsgevoelige kuststad Charleston kan in korte tijd zo'n centimeter regen vallen. Door de buien die Dorian voor zich uit duwt, regent het momenteel al flink in Charleston. De stad heeft zo'n 118.000 inwoners.

Tienduizenden Bahamanen hebben dringend noodhulp nodig

Dorian heeft op de Bahama's inmiddels twintig levens geëist, maar dit dodenaantal loopt vermoedelijk verder op. "We zitten midden in een van de grootste crises ooit in ons land en we verwachten dat nog meer mensen overlijden", aldus de Bahamaanse premier Hubert Minnis.

Volgens de Verenigde Naties hebben 70.000 mensen op de Bahama's dringend humanitaire hulp nodig. Zij hebben in eerste instantie vooral schoon drinkwater, eten, medicijnen en onderdak nodig.

De VN heeft 1 miljoen dollar (zo'n 900.000 euro) beschikbaar gesteld aan noodhulp voor het land. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij noodvoorraden, oorspronkelijk bedoeld voor Florida, naar de Bahama's zal sturen.

Ondertussen staan internationale hulpteams klaar om hulp te gaan bieden op de Bahama's. Het Rode Kruis heeft medewerkers en hulpgoederen klaarstaan in Nassau, de hoofdstad van de Bahama's, en in Panama. Zij moeten echter wachten totdat de zwaar getroffen luchthaven op Grant Bahama weer operatief is. Op het eiland zijn wel al medewerkers van het Bahamaanse Rode Kruis aanwezig.

Het pad van orkaan Dorian. (Afbeelding: Windy.com)

Mensen roepen op daken om hulp

Hoewel de storm woensdag volledig was weggetrokken bij de eilandengroep, staat het water op sommige plekken nog enorm hoog: sommige huizen staan volledig onder water.

Luchtfoto's van de zwaarst getroffen eilanden Abaco en Grant Bahama lieten een slagveld zien. De haven, het vliegveld, het ziekenhuis, winkels en huizen zijn verwoest. Ook de telefoonlijnen liggen plat op de getroffen eilanden.

Ooggetuigen op de Bahama's melden dat mensen tussen de restanten van hun huis aan het zoeken zijn en in de rij staan voor voedsel. In ondergelopen gebieden zijn mensen op de daken van hun huizen gezien, roepend om hulp. Het Rode Kruis vreest dat minstens dertienduizend huizen verwoest zijn.

Orkaan Dorian heeft een spoor van vernieling achtergelaten op de Bahama's. (Foto: Reuters)

Een van de zwaarste orkanen ooit

Orkaan Dorian was een van de krachtigste Caribische stormen ooit geregistreerd. Op het moment dat hij over de eilanden Abaco en Grant Bahama trok, was Dorian een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie.

Voor de Bahama's trok Dorian ook over Puerto Rico. Ook daar zorgde de orkaan voor stortregens en wijdverbreide overstromingen. Zeker één persoon kwam daar om het leven.