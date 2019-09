De Indonesische autoriteiten hebben het internetverkeer in Papoea en West-Papoea weer deels hersteld vanwege de "normalisatie" van de veiligheidssituatie. Alle inwoners van de twee provincies zaten sinds 21 augustus zonder internet in verband met de ontstane onrust in de regio.

De gebieden waar de grootste onrust heerst, hebben volgens de regering nog steeds geen internet. De situatie wordt daar de komende dagen in de gaten gehouden, meldt het ministerie van Communicatie donderdag.

De regio heeft sinds halverwege augustus te maken met de grootste onrust in jaren. Aanleiding is een incident met Papoease studenten elders in Indonesië, waar volgens de demonstranten sprake is van raciale en etnische discriminatie.

Het besluit om het internetverkeer plat te leggen op het door Indonesië bestuurde deel van het eiland Nieuw-Guinea volgde nadat op het internet "hoaxes, leugens, haatberichten en provocaties" met betrekking tot de protesten verschenen.

Demonstranten omgekomen bij botsingen met politie

Vanwege de onrust zijn zo'n zesduizend agenten en militairen naar de regio gestuurd, waar doorgaans al veel militairen zijn. Er vinden in de armste regio van Indonesië geregeld opstanden onder separatisten plaats.

Demonstranten hebben de afgelopen weken meerdere gebouwen in brand gestoken. Bij botsingen met de veiligheidsdiensten zouden zeker vijf personen om het leven zijn gekomen.

Een aantal demonstranten pleit voor een onafhankelijkheidsreferendum, maar de Indonesische autoriteiten hebben dat uitgesloten. Papoea en West-Papoea waren jarenlang onderdeel van Nederland, maar werden in 1969 middels een omstreden referendum bij Indonesië gevoegd.