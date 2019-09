De Amerikaanse president Donald Trump heeft een kaart laten zien met de voorspelde traject van orkaan Dorian, waarin het lijkt alsof de baan met viltstift is aangepast dat ook de staat Alabama zou worden getroffen.

In een video die woensdag door het Witte Huis is verspreid, geeft Trump een update van de situatie rond orkaan Dorian die op weg is naar de zuidoostkust van de Verenigde Staten. Op de kaart die Trump in het begin van de video laat zien, is te zien dat Florida midden in de voorspelde baan van de orkaan ligt. Met zwarte viltstift is die baan uitgebreid zodat ook de naastliggende staat Alabama last zou krijgen.

De kaart die Trump in het Witte Huis liet zien, met rechtsboven een zwarte lijn rond Alabama (foto: Reuters)

Op zondag waarschuwde Trump in een tweet voor de komst van de orkaan, waarin hij ook Alabama noemt als een van de mogelijk getroffen staten. Een tweet van de National Weather Service enige tijd later ontkende dat Alabama op geen enkele manier last zou hebben van Dorian die te ver naar het oosten zou liggen.

De Amerikaanse president, die niet bekend staat dat hij fouten erkent, bleef in de dagen erna volhouden dat Alabama risico liep.

Toen reporters na afloop aan Trump vroegen of de baan van Dorian was aangepast met viltstift, antwoordde de president met “I don’t know, I don’t know”.

Inmiddels is Dorian Florida gepasseerd en koerst af op South Carolina.