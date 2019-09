Het dodental door orkaan Dorian op de Bahama's is gestegen van 7 naar 20. Daarnaast hebben nog zeker 70.000 Bahamanen direct hulp nodig nadat de orkaan voor veel schade op de eilanden heeft gezorgd.

Dat heeft de Bahamaanse minister van Gezondheidszorg Duane Sands bekendgemaakt in gesprek met Amerikaanse media.

De Verenigde Naties zeggen dat deze mensen direct schoon drinkwater, eten, medicijnen en onderdak nodig hebben. Op de Bahama's wonen 400.000 mensen.

De VN heeft 1 miljoen dollar vrijgegeven voor noodhulp aan het land. De storm is woensdag volledig weggetrokken bij de eilandengroep, waar de gevolgen nog goed te zien zijn. Het water staat op sommige plekken op de Bahama's nog enorm hoog. Sommige huizen staan volledig onder water.

Ooggetuigen op de Bahama's zien dat mensen door de restanten van hun huis aan het zoeken zijn en in rijen staan voor voedsel. In ondergelopen gebieden zijn mensen op de daken van hun huizen gezien, roepend om hulp. Het Rode Kruis vreest dat minstens 13.000 huizen zijn verwoest.

"We zitten middenin een van de grootste crises ooit in ons land en we verwachten dat nog meer mensen overlijden", aldus premier Hubert Minnis.

South Carolina zet zich schrap

Dorian was een van de zwaarste orkanen die ooit zijn waargenomen, en is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm van de tweede categorie die momenteel afkoerst op de kust van de Amerikaanse staat South Carolina. Dorian lijkt inmiddels Florida en Georgia gepasseerd te zijn.

Omdat Dorian weer boven warm water terecht komt, vrezen meteorologen dat hij weer in kracht zal toenemen. De verwachting is dat Dorian in de loop van donderdag langs de Amerikaanse kust zal scheren. en zal zorgen voor hevige windstoten en regenval.