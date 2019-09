De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft woensdag in een toespraak gesteld dat Turkije kernwapens wil hebben.

"Veel ontwikkelde landen hebben raketten met kernkoppen", aldus Erdogan. "Maar ze zeggen allemaal dat ik dat niet mag. Dat accepteer ik niet."

De president suggereerde dat Turkije al serieuze plannen heeft of zelfs al bezig is met het ontwikkelen van kernwapens. "We zijn begonnen en gaan door met onze pogingen." Erdogan beklemtoonde dat Israël wel kernwapens heeft en daardoor "onaantastbaar" is.

Turkije ondertekende in 1980 het internationale Non-proliferatieverdrag en zegde daarmee toe geen stappen te ondernemen die kunnen leiden tot een nucleaire explosie.

Erdogan sprak op een nationalistische feestavond

Erdogan sprak woensdag in Ankara op een feestavond ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het Sivas Congres.

Tijdens deze bijeenkomst in 1919, die een week duurde, overlegde de Turkse Nationale Beweging over de toekomst van het land. Het oude Ottomaanse Rijk was één van de verliezers van de Eerste Wereldoorlog, maar Turkse nationalisten weigerden hun land af te staan aan de westerse geallieerden.